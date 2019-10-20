Оренбуржца отправили в колонию строгого режима за воровство шоколада

37-летнего ранее судимого жителя Оренбургской области приговорили к году колонии строго режима за кражу шоколада, сообщает портал Orenday.

Кража произошла в магазине «Пятерочка» в поселке Южный Урал. Мужчина вынес из супермаркета шоколад на сумму три тысячи рублей. Он признал свою вину и возместил ущерб, но суд все равно назначил ему год в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Самаре 20-летнего жителя приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы за кражу шоколада на 1 600 рублей. Но позже прокуратура потребовала освободить молодого человека и переквалифицировать его статью на административное правонарушение.