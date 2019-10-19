Против назвавшего себя богом экс-кандидата в президенты Киргизии завели дело

В Киргизии расследуют дело в связи с речью экс-кандидата в президенты Арстанбека Абдылдаева, объявившего себя богом.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления внутренних дел Бишкека, досудебное производство ведется по статье о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды.

Назначены лингвистическая и религиоведческая экспертизы, действиям Абдылдаева будет дана юридическая оценка.

Ранее бывший кандидат в президенты Киргизии Арстанбеа Абдылдаев заявил, что является богом и станет президентом вселенной в 2020 году, что вызвало широкий общественный резонанс в стране.

Арстанбек Абдылдаев, он же Арстан Алай, баллотировался на пост главы государства в 2011 и 2017 годах. Он причисляет себя к последователем тенгрианства — древней религии тюрко-монгольских кочевников.