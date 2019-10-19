"Роснефть" вошла в тройку лучших российских работодателей по версии Forbes

Журнал Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей мира.

Как пишет «Коммерсантъ», лидером среди российских компаний стал «Норникель», занявший в cписке Forbes 36-ю строчку. На 138-й позиции расположилась «Московская биржа». Тройку лидеров следи россиян замыкает «Роснефть», занявшая 207-е место.

Объединенная авиастроительная корпорация попала в рейтинге на 311-ю строчку, компания «Северсталь» — на 380-ю. Компания «Русгидро» заняла 437-е место, ЛУКОЙЛ — 492-е.

Лучшими работодателями по версии Forbes оказались американские компании. В топ-5 списка вошли холдинг Alphabet, которому принадлежит Google; корпорация Microsoft; а также компания Red Hat, выпускающая программные продукты на основе ОС Linux, и Apple.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Forbes оценил активы богатейших семей России в $25,3 млрд.