"Аэрофлот" обязали выплатить 290 тысяч рублей за сбои с багажом в Шереметьево

Авиакомпанию «Аэрофлот» оштрафовали на 290 тысяч рублей за массовые задержки выдачи багажа в аэропорту Шереметьево летом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерину Короткову.

«По результатам рассмотрения 46 постановлений прокурора к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ («Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов») привлечены ПАО "Аэрофлот — Российские авиалинии" и его должностные лица, им назначено наказание в виде штрафа на общую сумму более 290 тысячи рублей», — рассказала представитель ММТП.

В июне в аэропорту Шереметьево начались сбои с выдачей багажа пассажирам нескольких рейсов и проблемы с отправкой багажа трансферных пассажиров. В аэропорту это связали с высоким туристическим сезоном. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко позже заявил, что задержки были связаны с изменениями технологических процессов при обслуживании рейсов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что заместитель гендиректора компании «Аэрофлот» Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела.