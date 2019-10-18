За радиационным фоном в районе Юго-Восточной хорды обещают следить круглосуточно

Власти Москвы не нашли превышения радиационного фона в зоне строительства скоростной автомагистрали Юго-Восточная хорда.

Как сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы, рядом с парком Коломенское, где идет строительство ЮВХ, радиационный фон находится в пределах нормы, загрязнения техногенными радионуклидами не выявлено.



«В районе строительства путепровода по основному ходу Юго-Восточной хорды вдоль территории "Московского завода полиметаллов" мы провели все необходимые инженерно-геологические изыскания. Результаты обследования показали отсутствие превышения радиационного фона», – заявил на заседании Мосгордумы врио главы департамента Рафик Загрутдинов.

В департаменте заверили, что на период строительства ЮВХ будет осуществляться круглосуточный мониторинг для выявления негативного воздействия на окружающую среду. По словам Загрутдинова, соответствующие суммы заложены в проектно-сметную документацию. «Если будет выявлено радиоактивное загрязнение, мы незамедлительно приступим к рекультивации почвы. Средства на эти цели также предусмотрены», – подчеркнул он.

В июле Sobesednik.ru писал, что при строительстве Юго-Восточной хорды в Москве может быть затронут ядерный могильник в Москворечье-Сабурове, где с 1950-х годов свои радиоактивные отходы закапывал Московский завод полиметаллов. Отмечалось, что даже в наши дни замеры радиационного фона дозиметром там показывают 6000 мкР/ч при безопасных для человека 20–40 мкР/ч.

Возглавляющий строительство Юго-Восточной хорды Василий Десятков опроверг данные о повышении радиации в зоне работ. Как говорится на сайте столичного департамента строительства, проведение участка ЮВХ в створе Каспийской и Шоссейной улиц осуществляется «для улучшения транспортных связей территорий Юго-Западного, Южного и Юго-Восточного округов города Москвы». Отмечается, что работа у платформы Москворечье «начнется только после получения заключения государственной экспертизы».