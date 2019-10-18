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Впервые в истории сразу две женщины-астронавта NASA вышли за борт МКС

Общество
15:20, 18 октября 2019

Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), это первый в истории случай, когда сразу две женщины вышли в открытый космос с МКС.

Отмечается, что астронавтки пробудут за бортом станции по меньшей мере 6,5 часа. За это время им предстоит заменить вышедший из строя внешний энергоблок на ферме МКС.

В НАСА подчеркнули, что с учетом нынешней миссии женщины за всю историю совершили 14 выходов в открытый космос. При этом первой это сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

Теги: Наука, Космос

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