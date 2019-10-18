В Екатеринбурге кондуктор назвала "багажом" ребенка в инвалидной коляске

Жительница Екатеринбурга Елена Кривошеина ищет свидетелей инцидента, который произошел вечером 17 октября в одном из городских трамваев, передает портал DisLife. Она планирует обратиться в руководство депо с жалобой.

Со слов екатеринбурженки, она вошла в салон общественного транспорта со своим ребенком в инвалидной коляске. Коляску помогли погрузить другие пассажиры.

При оплате проезда кондуктора не устроило, что Кривошеина дала ей монеты номиналом 10 и 2 рубля — она сказала «Еще бы всю мелочь собрала». При этом сотрудница добавила, что женщина всех задерживает, и пригрозила взять с нее плату за «багаж». Так она назвала ребенка в инвалидной коляске. Следом кондуктор перешла на прямые оскорбления, утверждает Кривошеина: «Очень хочется услышать извинения лично от кондуктора, получить обратную связь от руководства, а также считаю, что такой человек не имеет права работать с людьми».

Также девушка отметила, что в городе имеются большие проблемы с реализацией программы «Доступная среда»: во всем транспортном парке насчитываются лишь единицы низкопольных трамваев.

«Облгазета.ru» сообщает, что в областной прокуратуре началась проверка по сообщениям СМИ об этом инциденте. Надзорное ведомство установит действительность произошедшего, запросит у транспортного учреждения документы для оценки соблюдения прав людей с инвалидностью и вызовет для дачи объяснений руководителя транспортной компании.