В Башкирии сельчанка потребовала освободить могилу рядом со своими родителями

Жительница Кугарчинского района Башкирии обратилась в прокуратуру с требованием перезахоронить тело ветерана ВОВ, которое, по ее версии, погребено на родовом участке земли. Об этом сообщает портал Ufa1.

Предметом споров стало место на кладбище в селе Саиткулово, где три года назад был похоронен Зуфар Ахмедьянов, служивший связистом во времена ВОВ. Женщину по имени Альфия не устроило, что могила расположилась рядом с надгробиями ее родителей, их погибших в младенчестве детей и ее брата, который погиб в аварии.

«Это место предназначалось мне по воле моей матери, так как я ее старшая дочь», — написала заявительница в обращении в прокуратуру. В заявлении она называет захоронение «постороннего» человека рядом с могилами ее родственников глумлением и оскорблением ее рода. Также заявительница попросила в обращении в прокуратуру взыскать с семьи Ахмедьянова 100 тысяч рублей за ее «нравственные страдания».

Глава сельсовета Хусаин Аллабердин не увидел в требованиях односельчанки юридической силы, но подтвердил, что у мусульман есть традиция хоронить родственников в одном месте. Юрист Роман Петров подтвердил, что земля на кладбище принадлежит только муниципалитету и обращение гражданки не будет иметь успеха.

В то же время вдова Зуфара Ахмедьянова Накия заявляет, что усопший сам просил похоронить его на этом месте, а выкапывать останки умершего по мусульманским обычаям равно оскорблению памяти. Между тем в оригинальной публикации не указано, как именно решался вопрос о месте захоронения Ахмедьянова с формальной точки зрения, равно как не сказано, чем Альфия аргументирует, что место захоронения ветерана является для нее семейным.