Температура в Москве достигла +18,3 градуса и побила рекорд 130-летней давности

Москвичам сообщили, что температура 17 октября вошла в историю метеонаблюдений и продолжит бить рекорды в выходные.

Как передает портал «Метеоновости», четверг, 17 октября, официально войдет в историю метеонаблюдений как один из самых теплых. Отмечается, что уже в 13:00 температура побила рекорд, установленный в 1889 году (+17,4 °С), и достигла отметки 18,3° тепла.

При этом синоптики подчеркивают, что самым теплым 17 октября все еще остается этот день в 1915 году, когда столбики термометров показали +24 градуса.

Ожидается, что температура воздуха в Москве продолжит бить рекорды и в ближайшие выходные. «По прогнозу в ближайшие дни — в субботу, воскресенье и понедельник — в столице сохранится очень теплая погода. Дневная температура ожидается от 15 до 17 градусов. А это значит, что вполне возможно установление новых температурных рекордов. Пока они принадлежат прошлому, 2018 году — именно с ним текущий октябрь вступил в соревнование по количеству рекордов», — отмечают метеорологи.

Однако уже с 22 октября в столицу придет похолодание и температурные показатели упадут до 10 градусов выше нуля.