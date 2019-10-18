Россию просят установить индикативную цену на сахар из-за его перепроизводства

Евразийская экономическая комиссия выступила с предложениям к странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установить минимальный размер цены на сахар, который позволит производствам рассчитывать на госпомощь, сообщает РБК.

Эксперты сообщают о перепроизводстве сахара в странах ЕАЭС, преимущественно в России, что мешает его сбыту и рентабельности производства. Например, в Краснодаре оптовая цена на килограмм сахара за год снизилась с 36 рублей до 21 рубля 70 копеек. При этом для сохранения рентабельности производства необходимо, чтобы его цена не падала ниже 25–26 рублей, говорит финансовый директор российского офиса французской компании Sucden Глеб Тихомиров. По его словам, текущее положение приведет к сокращению посевных площадей и уменьшению производства.

Председатель Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что производство сахара превышает его потребление уже на протяжении трех последних лет.

Уточняется, что в предложении речь идет не о фиксировании допустимой оптовой или розничной цены, а об установлении так называемой индикативной цены. В случае, если она будет достигнута, производство сможет рассчитывать на помощь государства. Эту меру предлагается ввести по аналогии с молочной отраслью, где в определенных случаях предусмотрена субсидия государства по возмещению затрат на реализацию килограмма молока.