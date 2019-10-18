Путин подписал указ о создании единой компании для военного строительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании под руководством Минобороны.

Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 18 октября, на портале правовых актов.

«В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию Военно-строительная компания», — говорится в президентском указе.

Предполагается, что новая структура будет выполнять гособоронзаказ, а также реализовывать госпрограммы. Функции и полномочия учредителя организации станет осуществлять Министерство обороны, а руководить новой ППК будет генеральный директор, который назначается на пять лет.

Ожидается, что Военно-строительная компания начнет работу уже этой осенью и станет «единственным исполнителем и единственным генеральным подрядчиком по всем объектам строительства в интересах Минобороны».

Напомним, в 2017 году Министерство обороны ликвидировало выполнявшее аналогичные функции агентство «Спецстрой» после череды скандалов, связанных с информацией о хищениях и коррупции.