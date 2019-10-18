Основатель "Магнита" заявил, что бизнесмены должны приносить пользу обществу

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий на бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре заявил, что, по его мнению, бизнесмены должны приносить пользу обществу, пишут «Ведомости».

На форуме в Краснодаре, где расположена крупная футбольная школа и футбольный стадион, развитием которых он занимается последние годы, Галицкий отметил, что «люди, которые занимались бизнесом, не могут выпадать из социальной жизни» — по его мнению, «они должны жить в своей стране, они должны помогать следующему поколению развиваться и двигаться дальше».

При этом бизнесмен сообщил, что намерен поменять модель финансирования футбольной школы, что поможет сделать её более независимой от его личного участия. В частности, он упомянул о формировании в ней эндаумента, что, по его словам, займет три года.

Галицкий рассказал, что сейчас много инвестирует в школу, «чтобы дети росли не только спортсменами, но и хорошо образованными людьми». Также бизнесмен сообщил, что начал сотрудничество с Кубанским университетом, выпускником которого является.

«Мы думаем сейчас о программах образовательных, которые мы сможем финансировать внутри университета. Эти два вопроса касаются нашей социальной роли в области воспитания и работы с человеческим ресурсом», — поясняет Сергей Галицкий.