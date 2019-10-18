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Облачность, высокую влажность и +14 градусов пообещали москвичам 18 октября

Общество
09:50, 18 октября 2019

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в пятницу, 18 октября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона, что обусловит облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь.

Воздух в Москве днем 18 октября прогреется до 12..14, по области — до 9..14 градусов тепла. Ветер подует с западного направления со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха окажется повышенной и достигнет 60%, что станет одним из факторов погоды, который плохо переносится метеозависимыми и даже не реагирующими на погоду людьми в случае наличия у них обструктивной паталогии органов дыхания.

Теги: Погода

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