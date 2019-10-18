Глава ИК-9, отрицающий свое участие в избиении, просит лишить адвоката лицензии

Начальник карельской исправительной колонии №9 Иван Савельев попросил Минюст лишить Виктора Молодежникова, чьи подзащитные сообщили о пытках, адвокатского статуса, указав, что он «порочит честь и достоинство адвоката, умаляет авторитет адвокатуры города Петрозаводска».

По мнению Савельева, адвокат злоупотребил своим правом, когда произвел аудиозапись своего диалога с сотрудниками колонии, которые не пустили его к подзащитному. Защитнику сообщили, что заключенный якобы отказался от его услуг. В действительности, как пишет «Медиазона», Савельев узнал, что заключенный рассказал Молодежникову о смерти сокамерника в 2013 году, произошедшей после пыток, и оказывал давление на зека.

«Молодежников В. В. считает, что ему дозволено защищать своих доверителей любыми способами, а законные они или нет — это не имеет для адвоката никакого значения», — говорится в заявлении Савельева. При этом сам адвокат говорит, что действия начальника колонии и его подчиненных, не пустивших адвоката к клиенту, суд уже признал незаконными.

Также Молодежников ранее просил предоставить ему госзащиту после того, как его машину «протаранил» другой автомобиль. Кроме этого, журналистка Алла Константинова, написавшая текст о пытках в ИК-9 сообщала о преследовании Савельевым и его заместителем Иваном Ковалевым, которые в том случае, по версии ФСИН, «приехали купить воды».

«Медиазона» также утверждает, что именно Савельев на опубликованном ранее видео избивает заключенного; сам начальник колонии свою причастность отрицает. После публикации видео СК возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Также замглавы ФСИН России Валерий Максименко заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что «вне всякого сомнения, Савельев будет уволен и отдан под суд, если на видео действительно он».