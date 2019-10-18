МВД выясняет, где члены "Нового величия" взяли острые предметы

МВД проверит конвоиров фигурантов дела «Нового величия». Накануне подсудимые нанесли себе повреждения в зале суда.

Как передает РИА «Новости», в ходе проверки ведомство намерено, в частности, выяснить, откуда у Руслана Костыленкова и Вячеслава Крюкова, находившихся до конвоирования в Люблинский суд в СИЗО, оказались острые предметы.

«Решается вопрос о проведении служебной проверки в отношении сотрудников, которые конвоировали. В частности, будет выясняться, как им (обвиняемым) удалось пронести запрещенный предмет», — сообщил источник агентства в МВД.

Накануне, 17 октября, когда суд отказался выпустить фигурантов дела «Нового величия» из СИЗО, где они находятся уже полтора года, в знак протеста Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли себе вены в зале суда.

Еще одна участница дела «Нового величия», Анна Павликова, ранее в тот же день вышла замуж за осужденного на четыре года в рамках «московского дела» Константина Котова.