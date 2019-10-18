Магаданца судят за неуважении к власти за видео с "мочеиспусканием" на авто ППС

Сотрудники полиции в Магадане составили протокол о неуважении к власти на мужчину, который выложил видео с имитацией мочеиспускания на машину ППС, сообщает «Медиазона» со ссылкой на областное УМВД.

В материалах дела находится видео, на котором фигурирует молодой человек, забравшийся на капот машины ППС. Там он делал вид, что справляет нужду на лобовое стекло автомобиля.

Актеру видеоролика уже предъявлено обвинение по статье о мелком хулиганстве. За это его оштрафовали.

По статье о неуважении к власти будут судить оператора, который выложил ролик в сеть.

Уточняется, что обвиняемым 28 и 25 лет. Полиция опубликовала видео, на котором горожане, сидя спиной к камере, извиняются за «неудачную шутку».