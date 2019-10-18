ФБК просит суд признать незаконным решение о его включении в реестр иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Минюсту с требованием исключить организацию из списка иностранных агентов.

Напомним, о том, что Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов, стало известно 9 октября. Позднее сообщалось, что поводом для такого шага со стороны министерства стало наличие у фонда источников финансирования за рубежом, среди которых, в частности, указывались американская компания Star-Doors.Com LLC, а также испанская фирма Roberto Fabio Monda Cardenas.

При этом владелец последней организации, который оказался испанским боксером, ни разу не посещавшим Россию, в разговоре с «Медузой» не смог объяснить, откуда он взял реквизиты ФБК для проведения платежа. В самом фонде денежные переводы из Испании и США считают провокацией.

Как передает «Интерфакс», в пятницу, 18 октября, ФБК подал иск на решение Минюста в Замоскворецкий суд Москвы. По словам юрист фонда Вячеслава Гимади, организация просит признать незаконным ее внесение в реестр иностранных агентов и обязать Минюст исключить фонд из этого списка.