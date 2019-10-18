Двоих высокопоставленных полицейских в Москве задержали за взятку в ₽3,5 млн

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово и его заместителя по подозрению в получении взятки.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает «Интерфакс». Отмечается, что высокопоставленных сотрудников полиции по району Дорогомилово задержали 17 октября при получении взятки в размере 3,5 млн рублей от гражданина.

По данным пресс-службы, проверку в отношении начальника районной полиции и его заместителя, главы уголовного розыска начали после поступления сигнала о том, что некоторые должностные лица УВД по Западному административному округу Москвы могут быть причастны к коррупции. В работе над этим делом участвовали сотрудники управления собственной безопасности МВД и УФСБ Москвы и Московской области. Согласно их данным, взятка в 3,5 млн рублей — это лишь первый транш суммы размером 12 млн рублей, которую подозреваемые планировали получить позднее.

В настоящее время руководство ГУ МВД Москвы инициировало служебную проверку в отношении этих полицейских. Если их вина подтвердится, их уволят из полиции по отрицательным мотивам, а их руководителей накажут.