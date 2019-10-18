Адвокаты потерпевших по делу Хачатуряна будут настаивать на повторной экспертизе

Защита родственников Михаила Хачатуряна считает, что дочери могли убить его из-за страха перед наказанием за трату денег.

Адвокат пострадавших Ольга Халикова ссылается на материалы дела, включающие переписку, которая велась перед незадолго до убийства, передает РБК. Из нее следует, что Хачатурян собирался взять выписку по карте Сбербанка. По мнению Халиковой, девушки могли опасаться, что их накажут за траты средств. Адвокат также отметила, что Хачатурян планировал купить машину и располагал крупной суммой.

Сообщается, что защитники потерпевших намерены оспорить признание Марии Хачатурян невменяемой. По их мнению, диагноз «синдром жестокого обращения» был поставлен девушке неверно. «Мария интеллектуально развита, у нее хороший круг общения. Она общительная, каких-либо патологий, характерных для этого синдрома, не обнаружено», – рассказал адвокат Георгий Чугуашвили. Он добавил, что сторона потерпевших будет настаивать на повторной психолого-сексолого-психиатрической экспертизе.

Марию, Крестину и Ангелину Хачатурян задержали летом 2018 года по подозрению в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. Тело мужчины было найдено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Девушек обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Сестер арестовали, позже эта мера пресечения была заменена запретом на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.

Летом 2019 года Марию Хачатурян признали невменяемой. Ее дело выделили в отдельное производство.

Адвокаты девушек настаивают на том, что сестры в течение многих лет подвергались насилию со стороны отца. В июне следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в окончательной редакции. Мотивом преступления был назван результат противоправных насильственных действий со стороны их отца.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что дополнительная судмедэкспертиза выявила тяжкий вред, нанесенный здоровью дочерей Михаила Хачатуряна его насильственными действиями.