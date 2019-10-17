Температура воздуха в Москве 17 октября может побить рекорд 30-летней давности

В погодном центре «Фобос» рассказали, что установившееся в столице 17-градусное тепло является рекордным для октября.

Ранее Sobesednik.ru писал, что синоптики пообещали москвичам в четверг, 17 октября, облачную погоду с прояснениями и температуру воздуха до 17 градусов тепла.

По словам специалистов метеоцентра «Фобос», которые приводит агентство городских новостей «Москва», температурный показатель 17 октября может приблизиться к рекорду 30-летней давности.

«Столичный регион окажется в теплом секторе циклона, и солнечные лучи вместе с южными ветрами могут повысить температуру воздуха до плюс 15-17. А это совсем рядом с суточным рекордом максимальной температуры воздуха, который был установлен в далеком 1889 году и составляет плюс 17,4», — говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики также отметили, что прошедшая ночь стала одной из самых теплых в октябре: минимальная температура воздуха составила плюс 7,8. Такие значения, по словам специалистов, на 5-6 градусов выше средних многолетних.