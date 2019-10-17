С 2020 года в ряде банков РФ можно будет получить пенсию и зарегистрировать ИП

С 2020 года Минэкономразвития запустит в городах России пилотный проект по оказанию банками госуслуг.

Об этом со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Савву Шипова сообщает газета «Известия». Отмечается, что с помощью такой инициативы Минэк рассчитывает снизить нагрузку на МФЦ и улучшить качество госуслуг.

В случае запуска проекта уже в 2020 году банки начнут оказывать услуги по выплате пенсии и маткапитала, оформлению ИП и регистрации в качестве страхователя. При этом им запретят взимать дополнительную плату за выполнение данной деятельности.

Пилотный проект проведут в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, «Тинькофф банке», Связь-банке и Россельхозбанке, в том числе онлайн.