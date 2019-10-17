В центре внимания
Фото: depositphotos
Хотели как лучше – кому? В Москве детей с различными патологиями собрали в один интернат
Кто набивает карманы за счет государственных лотерей
Экс-росгвардеец Виктор Хоржиров: Власть должна повернуться к народу

Новости дня

17 октября, четверг

[12:14]Большинство пассажиров сгоревшего SSJ-100 погибли, не успев встать с кресел
[11:10]Полиция задержала отказавшихся уходить врачей закрытого КОПТД под Курганом
[10:54]Находившийся под подпиской Айдар Губайдулин покинул РФ и решил не возвращаться
[10:03]В ГД призвали россиян не ездить в Каталонию, чтобы "не пришлось никого вывозить"
[09:52]Температура воздуха в Москве 17 октября может побить рекорд 30-летней давности
[09:43]В Новосибирске возбудили дело после обнаружения в школе мертвой ученицы
[08:51]РБК узнал о скорой отставке главы Еврейской АО Левинталя из-за низких рейтингов
[08:29]С 2020 года в ряде банков РФ можно будет получить пенсию и зарегистрировать ИП
[08:01]Вышедшие протестовать 22 тысячи каталонцев закидали полицию туалетной бумагой
[07:43]Арестованы еще двое обвиняемых в нападении на силовиков фигурантов "дела 212"
[07:22]Переменную облачность, дожди и до +17 градусов обещают москвичам 17 октября

16 октября, среда

[18:08]РПЦ просит отказаться от "антитеррористического" видеонаблюдения в храмах
[17:55]В Чувашии сельчанина осудили на два года за сексуальный шантаж
[17:54]Суд вернул компании "Флай Авто" иск к ФБК на ₽1 млрд из-за допущенных ошибок
[17:42]Профсоюз в Челябинске запустил флешмоб за легализацию крепостного права
[17:37]У редактора из Ярославской области сгорела машина, как и предсказывали в РОВД
[17:34]Задержанный по "делу 212" инженер Максим Мартинцов арестован на два месяца
[17:12]Мусор из Кремля и Белого дома будут вывозить без разбора
[17:11]В Новокузнецке 5-летняя девочка рассказала, почему соседки подожгли ее
[17:10]Москвичей предупредили о потенциальной опасности из-за ветра 15 м/с 17 октября
[16:39]Мосгорсуд оставил в силе назначенные Жукову и Раджабову аресты
[16:37]Организованный отлов краснокнижных животных будет наказываться сроком до 8 лет
[16:37]Суд снизил сумму взыскания с Первого канала в пользу бывшей жены Задорнова
[16:30]"Формула Штайнмайера" будет принята только после встречи лидеров четырех стран
[16:19]Для микрофинансовых организаций ограничат возможности интернет-кредитования
[16:13]Twitter не будет удалять оскорбительные сообщения политиков и чиновников
[16:07]Законопроект Совфеда запретит домашним насильникам приближаться к своим жертвам
[16:06]Суд отправил в СИЗО содержащего двух пожилых родственниц фигуранта "дела 212"
[16:04]Юнеман заявил о доказательствах "принудиловки" к электронному голосованию
[16:01]Любовь Соболь стала единственной россиянкой в топе влиятельных женщин Би-би-си
[15:07]Криминалисты СК создали правила по прогнозированию и предотвращению скулшутинга
[14:38]В России может появиться должность уполномоченного по защите прав верующих
[14:37]Эксперты ЦИК хотят реформировать выборы "более радикально", чем Памфилова
[14:32]ООН может устроить арбитраж с США из-за истории с визами россиянам
[14:32]Жительницу Омска госпитализировали из отдела светильников с электротравмой
[14:31]Кировский омбудсмен взял на контроль дело "пьяного" ребенка, сбитого полицейским
[14:29]Встреча Путина и Эрдогана будет посвящена конфликту Турции и официальной Сирии
[14:03]Порядка 5,5 тысячи россиян уехали воевать на стороне террористов в 2019 году
[13:12]СК под Тулой не смог провести эксперимент из-за побега "кота-наркокурьера"
[12:30]Ким Чен Ын поднялся на коне на священную гору и пообещал обрушить гнев на США


Фото: depositphotos
Минус вирус. Как защитить себя и своих близких от гриппа и простуд
Фото: Global Look Press
Самые распространенные схемы мошенников осенью-2019
Фото: Global Look Press
Четыре правила, чтобы еда в холодильнике оставалась свежей и вкусной
Фото: Global Look Press
Можно ли снизить траты на отопление теплой осенью?
Фото: Global Look Press
Что делать, если трафик в смартфоне исчезает неизвестно куда
фото: Олег Иванов / "Собеседник"
Краски осени: семь московских топ-выставок сезона
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждают на региональных интернет-форумах
фото: depositphotos
Сладкая ложь и правда с горчинкой: 7 мифов о мёде

С 2020 года в ряде банков РФ можно будет получить пенсию и зарегистрировать ИП

Общество
08:29, 17 октября 2019

С 2020 года Минэкономразвития запустит в городах России пилотный проект по оказанию банками госуслуг.

Об этом со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Савву Шипова сообщает газета «Известия». Отмечается, что с помощью такой инициативы Минэк рассчитывает снизить нагрузку на МФЦ и улучшить качество госуслуг.

В случае запуска проекта уже в 2020 году банки начнут оказывать услуги по выплате пенсии и маткапитала, оформлению ИП и регистрации в качестве страхователя. При этом им запретят взимать дополнительную плату за выполнение данной деятельности.

Пилотный проект проведут в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, «Тинькофф банке», Связь-банке и Россельхозбанке, в том числе онлайн.

 

Теги: Банки

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Общество

Большинство пассажиров сгоревшего SSJ-100 погибли, не успев встать с кресел

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Полиция задержала отказавшихся уходить врачей закрытого КОПТД под Курганом

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Находившийся под подпиской Айдар Губайдулин покинул РФ и решил не возвращаться

Читать далее >

Политика
Шансы-2021: оппозицию прощупают, а "Единую Россию" – с кем-то сольют?
РБК узнал о скорой отставке главы Еврейской АО Левинталя из-за низких рейтингов
Вышедшие протестовать 22 тысячи каталонцев закидали полицию туалетной бумагой
"Формула Штайнмайера" будет принята только после встречи лидеров четырех стран
Общество
В Калифорнии запретили мех. А у нас?
Большинство пассажиров сгоревшего SSJ-100 погибли, не успев встать с кресел
Полиция задержала отказавшихся уходить врачей закрытого КОПТД под Курганом
Находившийся под подпиской Айдар Губайдулин покинул РФ и решил не возвращаться
Колумнисты
Шеин Олег

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Объем потребительских кредитов вырос за три года почти наполовину. Это означает, что для сохранения прежнего уровня жизни людям банально не хватает денег

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В награждении Нобелевской премией мира этого года – прямой сигнал России. Именно Россию Нобелевский комитет страстно желает наградить – но пока не может

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Судя по всему, сотрудники Минтруда, особенно те, что отвечают за расчет прожиточного минимума, в магазины не ходят из какого-то зловещего принципа


Культура и ТВ
В Старом Осколе прошёл большой поэтический фестиваль "Сплав"
Суд снизил сумму взыскания с Первого канала в пользу бывшей жены Задорнова
Twitter не будет удалять оскорбительные сообщения политиков и чиновников
Захар Прилепин получит 2,6 млн рублей на развитие патриотической литературы
Шоу-бизнес
Анну Калашникову обворовали в аэропорту
Близкие Анастасии Заворотнюк подтвердили наличие у нее заболевания
Алена Кравец напророчила Диане Шурыгиной "еще много мужчин"
На съемках "Отчаянных" Снаткина гоняла на каблуках по вспаханному полю

Здоровье
У женщин в состоянии стресса чаще рождаются дочери, выяснили ученые
У любителей чая оказался более развитый и защищенный мозг
В 2020 году перечень ЖНВЛП пополнят препараты от гепатита С
Медведев призвал губернаторов "прекратить вранье" в статистике по регионам
Туризм
О создании нового портала для литераторов объявили на вершине Килиманджаро
В ГД призвали россиян не ездить в Каталонию, чтобы "не пришлось никого вывозить"
Решение Мосгорсуда по иску к "Победе" приведет к росту цен на авиабилеты
Гражданам третьих стран нельзя въезжать из Белоруссии в Россию. Почему?
Авто
Элита гонит! Депутаты, звезды и спортсмены – злостные нарушители ПДД
Дорожная полиция начнет использовать наркотестеры с 2020 года
Владелец автосалона назвал меры предосторожности при продаже авто с пробегом
Грозный возлавил рейтинг городов с лучшими дорогами
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Жертвы банкротства застройщиков получат компенсации по рыночным ценам на жилье
Владельцам хостелов в домах разрешат работать в случае одобрения всех жильцов
В ГД предложили запретить жилую застройку без детсадов, школ и поликлиник
Свежий номер

Элита гонит! Депутаты, звезды и спортсмены – злостные нарушители ПДД
фото: Андрей Зайцев
Что происходит со стадионами, которые открывают депутаты-спортсмены, после выборов
На самом деле крупнейшие должники РФ – не столь далёкие страны, как можно подумать. Фото: depositphotos
Кому Россия раздает миллиардную помощь и вернут ли ей эти долги
Строительство Центра акробатического рок-н-ролла подорожало на полмиллиарда
Телепропаганда обойдется бюджету вдвое дороже Путина
Анатолий Белый // фото: Андрей Струнин
Анатолий Белый:
Мы вечно то в крови, то в рабстве
Александр Габышев
Шаман Александр Габышев:
Мой отряд – вся честная Россия
Борис Акунин. Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Борис Акунин:
Мы живем в конце прекрасной эпохи
Фото: Андрей Струнин // "Собеседник"
Евгений Миронов:
На пугающие изменения реагирую спектаклями
Михаил Веллер. Фото: Андрей Струнин
Михаил Веллер:
Эта власть рухнет обязательно


Емельяненко и Кокляев // фото: Global Look Press, соцсети
Губерниев – о Кокляеве и Емельяненко: Им лучше в караоке соревноваться
Фото: Global Look Press
В Поволжье отца "слишком развитых" детей хотят лишить родительских прав
Ольга Журавлева // фото: Лига любителей бильярда
Чемпионке по бильярду надели наручники и выволокли из квартиры
Наталья Бочкарева // фото: Global Look Press
Наталья Бочкарева гастролирует – несмотря на подписку о невыезде
Александр Масляков // фото: Global Look Press
Мы насшибаем в КВН? Почему Маслякову снова приходится оправдываться

Светлана Журова // фото: Global Look Press
Новый рекорд Журовой: как депутат-спортсменка путешествовала во времени
Фото в статье: пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
В мурманской колонии заключенные пекут печенье и лепят пельмени на продажу
CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press
У женщин в состоянии стресса чаще рождаются дочери, выяснили ученые
кадр из фильма "Картина"
Фильм о Наталье Поклонской стал "лучшей комедией" в США
 
Неизвестная история создания фильма "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова
^