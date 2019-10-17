Полиция задержала отказавшихся уходить врачей закрытого КОПТД под Курганом

Полицейские силой выгнали пациентов и врачей, отказавшихся покинуть закрытое отделение тубдиспансера под Курганом.

Об этом со ссылкой на Twitter межрегионального профсоюза «Альянс врачей» сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что некоторые пациенты и медики медучреждения отказались покинуть отделение тубдиспансера в поселке Чернавский в знак протеста против его закрытия. Однако ворвавшиеся в здание КОПТД полицейские силой освободили помещение от протестующих.

«В 4 часа утра в курганский тубдиспансер ворвались более 20 людей в штатском и сотрудников полиции. Силой выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Одному работнику больницы стало плохо, вызвали скорую», — написал «Альянс врачей».

Уточняется, что после случившегося председатель профсоюза Анастасия Васильева и еще несколько врачей были доставлены в отдел МВД России по Кетовскому району.

Напомним, в начале сентября Sobesednik.ru писал, что медики курганского тубдиспансера объявили об отказе от своих избирательных прав. Свой поступок врачи объясняли «бессмысленностью процедуры голосования» в стране, где местные власти в течение нескольких лет вместо того, чтобы повлиять на оптимизацию в здравоохранении и образовании, «придумали новый термин — консервация на неопределенный срок лечебного учреждения — с закрытием учреждения вообще».