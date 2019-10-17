Переменную облачность, дожди и до +17 градусов обещают москвичам 17 октября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 17 октября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется в теплом секторе циклона, что обусловит облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь.

Воздух в Москве днем 17 октября прогреется до 13..15, местами — до 17 градусов тепла. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

При этом из-за увеличения влажности в воздухе понизится содержания кислорода, что, по мнению синоптиков, поспособствует появлению метеопатических реакций, которые могут проявляться обострениями хронических заболеваний суставов и позвоночника, органов дыхания с симптомами хронической кислородной недостаточности, а также частыми приступами бронхоспазма.