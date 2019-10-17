Независимые эксперты раскритиковали заключение о невменяемости Габышева

Якутский шаман Александр Габышев не нуждается в принудительном лечении и не опасен для общества — к такому выводу пришли независимые эксперты, проводившие обследование шамана по просьбе его адвокатов.

Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на координатора организации «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова.

По мнению экспертов, не все выводы амбулаторного «экспресс-обследования» якутского психдиспансера корректны, а решение изолировать его было «ситуативным».

10 октября Габышев сообщал, что намерен встретиться со своими сторонниками и вновь отправиться «в поход на Москву», где проведет «обряд изгнания Путина», подчеркивая мирную направленность акции. Он также обратил внимание, что «почувствовал на себе возврат карательной медицины, позднего СССР».