Находившийся под подпиской Айдар Губайдулин покинул РФ и решил не возвращаться

Фигурант «московского дела», программист Айдар Губайдулин заявил, что уехал из России из-за новых задержаний и арестов.

Об этом 26-летний программист, которого обвиняют в «угрозе применения насилия к силовику» (ч. 1 ст. 318 УК), написал в своем Facebook.

«Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь. Я люблю всех вас, я люблю Москву и Россию, и любой, кто меня знает, скажет, что я всегда был патриотом», — рассказал он.

В разговоре с «Новой газетой» Губайдулин объяснил, что принял решение уехать за границу после задержания новых фигурантов «московского дела», суда над Константином Котовым, которого приговорили к четырем годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга (ст. 212.1 УК), и продления меры пресечения Самариддину Раджабову и Егору Жукову.

Напомним, сам Губайдулин, задержанный за то, что в ходе одной из протестных акций он бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, с начала августа находился под арестом. Однако 18 сентября Мещанский суд освободил Губайдулина из-под стражи под подписку о невыезде и отправил его дело на доследование. Еще спустя месяц следствие переквалифицировало предъявленное ему обвинение, признав, что брошенная фигурантом бутылка была пустой.