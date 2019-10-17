Арестованы еще двое обвиняемых в нападении на силовиков фигурантов "дела 212"

Басманный суд отправил в СИЗО Егора Лесных и Андрея Баршая, которых задержали в рамках «московского дела» 14 октября.

Напомним, ранее также стало известно о назначенных арестах для Максима Мартинцова и Владимира Емельянова, которые вместе с Лесных и Баршаем стали новыми фигурантами так называемого «дела 27 июля».

Как сообщает «Интерфакс», 16 октября Басманный суд, выбиравший меры пресечения для Мартинцова и Емельянова, отправил под арест и еще двоих обвиняемых в нападении на сотрудников Росгвардии в ходе протестной акции в столице.

Отмечается, что ни один из новых фигурантов свою вину не признал. Кроме того, студент Московского авиационного института (МАИ) Андрей Баршай, которого арестовали до 14 декабря, прошел в зал судебного заседания с плакатом: «Свободу всем!».