Задержанный по "делу 212" инженер Максим Мартинцов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы до 14 декабря арестовал Максима Мартинцова, задержанного в рамках дела о «массовых беспорядках».

Ранее под стражу на два месяца также был отправлен задержанный в один день с Мартинцовым Владимир Емельянов, которого обвиняют в том, что на митинге в Москве 27 июля он схватил росгвардейца за жилет и «потянул на себя».

Как передает «Новая газета», работающий в столице инженером-лаборантом Максим Мартинцов обвиняется в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, на акции 27 июля он и другой фигурант дела Егор Лесных напали на сотрудника Росгвардии на улице Рождественка и повалили его на тротуар. При этом вина Мартинцова подкреплена видеозаписями и показаниями свидетелей, сообщают следователи.

Сам фигурант «московского дела» отказался признавать вину и попросил не отправлять его в СИЗО. Однако Басманный суд принял сторону следствия, которое сочло, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию, и назначил Мартинцову арест до 14 декабря.