В России может появиться должность уполномоченного по защите прав верующих

Член СПЧ Владимир Ряховский предложил проработать вопрос о создании в РФ института омбудсмена для защиты вероисповедания.

Как передает ТАСС, с такой инициативой Ряховский выступил на заседании постоянных комиссий СПЧ и Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями.

«У нас есть уполномоченный по правам человека, у нас есть уполномоченный по правам ребенка, у нас есть уполномоченный по защите прав предпринимателей. Может быть, действительно, есть смысл поставить вопрос перед президентом о создании института уполномоченного по защите прав граждан и защите вероисповедания», — объяснил свое предложение член СПЧ.

Напомним, в 2013 году в России были приняты поправки об ужесточении наказания за оскорбление чувств верующих. В частности, статья 148 УК РФ предусмотривает реальный срок заключения за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».