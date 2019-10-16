В Калифорнии запретили мех. А у нас?

Калифорния стала первым штатом США, где запретили натуральный мех. Что об этом думают российские зоозащитники?

Ранее мех был запрещен в городах Лос-Анджелес и Сан-Франциско, с 2023 года запрет будет действовать на территории всего южного штата. Соответствующий закон подписал губернатор Калифорнии Гэвим Ньюсом.

Запрещен любой оборот натурального меха, в том числе дарение и экспонирование с целью продажи. Документ также предусматривает запрет на выступление диких животных в цирках.

— Это не политический ход, а еще один шаг на пути к цивилизованному обществу, — говорит зоозащитница и юрист Анастасия Федюнина. — В России такой запрет возможен. Россия только встала на путь гуманного отношения к животном, движется маленьким шажками и в ближайшее время это, конечно, не произойдет. Но хотелось бы, чтобы и в нашей стране защищали права животных, сокращали пушные производства.

Зоозащитница Светлана Ильинская удивлена законом и считает его недоразумением:

— И в США, и в других странах идет охота на животных, которые являются хищниками — лисицу, рысь, — говорит она. — Их численность необходимо регулировать, отстреливать, лисицы являются переносчиками бешенства... А как охотники будут это делать, если продавать шкуры нельзя?