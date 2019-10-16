В Чувашии сельчанина осудили на два года за сексуальный шантаж

Сельчанина из Чувашии осудили на два года лишения свободы условно по делу о сексуальном шантаже 15-летней школьницы из Чебоксар, сообщает «Комсомольская правда».

Известно, что осужденный вел интимную переписку с девушкой в 2018 и 2019 годах. В итоге в его распоряжении оказались интимные фотографии собеседницы, которые он начал использовать для шантажа. Он угрожал опубликовать снимки в случае, если потерпевшая откажется вступить с ним в интимную связь.

Школьница рассказала об этом своей матери, а та, в свою очередь, обратилась в полицию. Впоследствии злоумышленника задержали. На суде он полностью признал свою вину.

Портал «Мел» сообщал, что 22 октября в Москве пройдет дискуссия экспертов о том, как уберечь детей от новых «цифровых» форм сексуальных домогательств. Специалисты обсудят юридические аспекты эротической переписки и меры предосторожности, которые не позволят подросткам попасть в беду.