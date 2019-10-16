Суд вернул компании "Флай Авто" иск к ФБК на ₽1 млрд из-за допущенных ошибок

Арбитражный суд Москвы обязал компанию по прокату автомобилей, обвинившую ФБК в «ударе по репутации», доработать иск.

Напомним, о том, что столичная фирма «Флай Авто» подала к ФБК иск на 1 млрд рублей за нанесенный ей репутационный ущерб из-за акций протеста в Москве, стало известно в начале сентября. При этом объясняя, откуда взялась столь крупная сумма, владелец компании Дмитрий Леухин допустил, что составители иска могли ошибиться из-за возможного «подгона цифр» под сумму в 1 млрд рублей.

Как передает Znak.com со ссылкой на Twitter главы юридической службы ФБК Вячеслава Гимади, Арбитражный суд действительно нашел в исковом заявлении «Флай Авто» серьезные нарушения. В частности, к иску не приложен расчет суммы, которую компания потребовала от ФБК, а также не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

В связи с этим суд принял решение вернуть заявление прокатчику автомобилей на доработку.