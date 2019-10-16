РПЦ просит отказаться от "антитеррористического" видеонаблюдения в храмах

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) призвала снизить штрафы для религиозных организаций в законопроект о нарушении антитеррористического законодательства, передает «Интерфакс».

Документ пока не принят, сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме. На настоящий момент для любых организаций там предусмотрен штраф за неустановку камер в помещениях вместимостью более тысячи человек в размере от ста до пятисот тысяч рублей.

Она отмечает, что сельские и региональные общины не смогут выплачивать такие суммы. «РПЦ инициировала, а Межрелигиозный совет поддержал инициативу о снижении штрафов для религиозных организаций до 50–100 тысяч рублей», — заявила игумения Ксения.

Поправки, которые предлагает РПЦ, предполагают, что специальная комиссия сможет заменять видеонаблюдение на осмотр представителями религозной организации и вовсе не устанавливать наблюдения, если богослужения совершаются реже раза в неделю.