Росгвардия будет вычислять будущих "обортней в погонах" с помощью полиграфа

ГД рассмотрит законопроект, расширяющий требования к росгвардейцам в сфере обеспечения собственной безопасности ведомства.

Об этом со ссылкой на инициативу, разработанную депутатами Госдумы Александром Хинштейном и Василием Пискаревым совместно с представителями Росгвардии, пишет газета «Коммерсант».

Согласно информации издания, теперь ведомство будет принимать соискателей на работу только после прохождения ими теста на полиграфе. Этим же способом планируется проверять и уже действующих сотрудников Росгвардии. При этом в случае отказа пройти испытание полиграфом росгвардеец будет «немедленно уволен».

По словам депутата Хинштейна, который возглавляет думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, такие меры позволят отсеять определенную часть «недобросовестных соискателей», выявить уже работающих «оборотней в погонах», а также «усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности».

Отмечается, что необходимость создания такого законопроекта обусловлена широчайшим спектром задач, которые поставлены перед росгвардейцами, — от борьбы с терроризмом и экстремизмом и обеспечения общественного порядка до охраны руководителей регионов и контроля за оборотом оружия и частными детективами. Авторы инициативы также подчеркивают, что в ФСБ проверки личного состава с использованием полиграфа практикуются еще с 1995 года и за это время многократно доказали свою эффективность.

Рассмотреть законопроект «О внесении изменений в федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и закон "О воинской и военной службе"» парламентарии планируют уже 16 октября, сообщает «Коммерсант».