Предполагаемых убийц биатлониста арестовали после народного схода в Красноярске

Суд Красноярска заключил под стражу Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в убийстве биатлониста Дмитрия Сисигина.

Напомним, речь идет о деле избитого до смерти своими знакомыми красноярского спортсмена Дмитрия Сисигина. Инцидент, произошедший в ночь на 15 сентября и заснятый на видео одним из участников драки — предполагаемым сыном депутата сельсвета и бывшей судьи Андреем Шиловым — попало в соцсети и вызвало гнев горожан, недовольных отсутствием каких-либо результатов расследования. 15 октября у здания краевой прокуратуры в Красноярске начался народный сход, участники которого требовали арестовать предполагаемых убийц Сисигина. После этого дело об убийстве биатлониста было передано в центральный аппарат СК.

Как передает «Интерфакс», утром в среду, 16 октября, стало известно о заключении Андрея Шилова под стражу до 13 декабря. При этом суд выбирал ему меру пресечения в закрытом режиме.

Сообщается, что сам подозреваемый вину не признал. Судья Иван Нарожный рассказал журналистам, что Шилов употреблял наркотические средства, в том числе, и в день задержания.

По данным местного интернет-издания «ТВК Красноярск», позднее в суд также был доставлен второй подозреваемый в убийстве Сисигина Сергей Шмелев. Он раскаялся в содеянном и сообщил, что в день избиения спортсмена был сильно пьян. По словам Шмелева, он не знает, зачем Шилов снимал происходящее на видео.

«Я не знаю, зачем он снимал это видео, для своих, может быть, каких-то личных нужд. У него много было таких видео - меня как-то снимал после драки, у меня лицо было разбито. Потом показывал. Смотри, говорит, какой ты пьяный. Может быть, для профилактики или еще для чего», — рассказал он журналистам.

Отмечается, что Шмелев также был арестован.