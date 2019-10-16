Порядка 5,5 тысячи россиян уехали воевать на стороне террористов в 2019 году

ФСБ отчиталась о предотвращении 39 терактов и ликвидации 49 террористических ячеек за прошедшие месяцы 2019 года.

Об этом 16 октября сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, выступая в Сочи на открытии 18-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

По его словам, с начала 2019 года ведомство сумело предотвратить 39 терактов, ликвидировать 49 террористических ячеек, нейтрализовать 32 боевиков и задержать еще 700. 22 из них удалось склонить к отказу от террористической деятельности.

При этом ФСБ также сообщила, что порядка 5,5 тысячи россиян в текущем году покинули страну, чтобы воевать в горячих точках на стороне террористов.

Согласно имеющейся в распоряжении спецслужбы информации, для финансирования своей деятельности террористические организации получают средства от игры на фондовых рынках и от вложений в недвижимость через подставные фирмы.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о раскрытии действующей на территории девяти российских регионов группы, которая под видом благотворительности собирала деньги на финансирование боевиков в Сирии.