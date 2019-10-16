Облачная погода, + 11 градусов и рост давления ждут москвичей 16 октября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 16 октября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона, что обусловит облачную погоду с прояснениями и отсутствие осадков.

Воздух в Москве днем 16 октября прогреется до 9..11, по — до области 7..12 градусов тепла. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм ртутного столба, что станет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей.