МВД лишилось многих людей из-за страха пенсионной реформы и плохих условий труда

Счетная палата в заключении на госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отметила минимальный уровень укомплектованности структур МВД по итогам 2018 года за всю историю существования госпрограммы, то есть с 2012 года, передает РБК.

Данный показатель уменьшился с 94,2% в 2017 года до 92,6% в 2018 при плановом показателе 95%, сообщает РБК, при этом в заключении Счетной палаты говорится, что увольнения многих сотрудников по выслуге лет, по их мнению, вызваны «опасениями относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России», которые так и не произошли, хотя и обсуждались в правительстве.

Как считает председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин, пенсионная реформа не сыграла значительной роли и полицейские все равно бы уволились, достигнув положенного срока выслуги, так как просто не хотят работать в обстановке, когда их могут вызвать в любое время суток, не дать отгул или отпуск, запрещают выезд за границу. «Кому это понравится? Поэтому люди увольняются», — заключает он.