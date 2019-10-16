Мусор из Кремля и Белого дома будут вывозить без разбора

Структура Управделами президента ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» в конкурсе по вывозу мусора из подведомственных ей 15 объектов, куда входят, например, Кремль, Белый дом и Александровский сад, не предъявляет к исполнителю требований о раздельном сборе мусора, как того требовал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, сообщают «Открытые Медиа» со ссылкой на телеграм-канал Trash Economy.

Соответствующее требование закреплено в постановлении от 18 июня 2019 года, в котором говорится о вводе обязательного раздельного сбора отходов в Москве для их последующей переработки. Оно вступает в действие с 1 января 2020 года.

Между тем в условиях конкурса говорится, что мусор необходимо будет вывозить в течение всего 2020 года. Максимальная цена контракта 21,3 миллиона рублей. Количество мусора, которое предстоит вывести за год, указано как 20 172 кубометра.