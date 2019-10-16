Москвичей предупредили о потенциальной опасности из-за ветра 15 м/с 17 октября

Гидрометцентр объявил «желтый» погодный уровень в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра в четверг, 17 октября.

Об этом со ссылкой на сообщение синоптиков пишет агентство городских новостей «Москва».

Согласно прогнозу, во второй половине дня 17 октября в столице и области ожидается усиление ветра до 15 м/с. В связи с этим жителей региона предупреждают об опасности.

«Ветер. Период предупреждения с 9:00 17 октября до 21:00 17 октября. Местами порывистый ветер», — говорится в сообщении Росгидромета.