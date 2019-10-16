Любовь Соболь стала единственной россиянкой в топе влиятельных женщин Би-би-си

Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира.

В опубликованном британским телерадиовещателем Би-би-си топ-100 Соболь оказалась единственной россиянкой. В рейтинге она описана как борец с коррупцией, документирующий свою деятельность в социальных сетях и YouTube, упомянут также ее недопуск к выборам в Мосгордуму минувшим летом.

«Честно говоря, я не очень задумываюсь о будущем. Мы живем в непредсказуемой стране. Здесь может случиться все что угодно. Но в какой-то долгосрочной перспективе я верю, что мы победим. Мы будем защищать нашу страну. Россия будет свободной и счастливой», — приводит BBC слова юриста ФБК.

Наряду с Любовью Соболь в список также вошли экоактивистка Грета Тунберг, конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес и американская актриса Белла Торн.