Криминалисты СК создали правила по прогнозированию и предотвращению скулшутинга

Глава СКР Александр Бастрыкин отчитался о разработке методов борьбы с нападением подростков на российские школы.

Как рассказал Бастрыкин в интервью «Российской газете», изучением так называемого скулшутинга (нападения в школах с применением оружия) в 2019 году занимались специалисты входящего в структуру СКР НИИ криминалистики. Ими было изучено, что данное явление зародилось в США, где только за 2018 год и первую половину 2019 года «стрельбу в школах открывали около 40 раз».

«У нас ситуация другая, но на современных подростков сильное влияние оказывает общедоступная информация о способах совершения преступлений. По результатам проведенного в НИИ криминалистики исследования, выработаны рекомендации для ряда профильных ведомств», — рассказал глава СКР.

Он также выразил надежду на то, что разработанная криминалистами методичка поможет «спрогнозировать и предотвратить трагедии».

Напомним, 12 октября стало известно о смерти 21 жертвы Владислава Рослякова, устроившего в октябре прошлого года взрывы и стрельбу в Керченском политехническом колледже. Нападение Рослякова на образовательное учреждение, в котором учился он сам, по сей день считается одним из самых кровавых случаев скулшутинга в России.