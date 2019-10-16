Кировский омбудсмен взял на контроль дело "пьяного" ребенка, сбитого полицейским

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин взял под особый контроль дело о шестилетнем мальчике, сбитом насмерть сотрудником полиции. Об этом сообщают «РИА Новости».

Широкую общественную огласку инцидент получил в связи с версией следствия, которая допускает, что майор не мог избежать столкновения с ребенком, а в организме мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание о проведении повторной судебной экспертизы.

Смертельное ДТП произошло в июле. Майор полиции, находясь в отпуске, передвигался по главной дороге села Буйское. Там под его колеса попал шестилетний мальчик, ехавший на велосипеде. На место ДТП прибыли медики, но ребенка не удалось спасти.

Наличие алкоголя в крови полицейского экспертиза не обнаружила. Известно, что от служебных обязанностей он не освобожден и продолжает работать. «Вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия процессуального решения», — сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Отец погибшего мальчика Владимир рассказывал в интервью каналу «360», что следователи рекомендовали ему «найти общий язык» с сотрудником, сбившим его сына. Документы о химической экспертизе были готовы 15 августа, но сообщили ему о них только 4 октября.

Роман Шимко, чей ребенок погиб в Балашихе при похожих обстоятельствах в 2017 году, видит в этой ситуации попытку вывести правоохранителя из-под ответственности. По словам Шимко, сейчас экспертиза действует менее топорно, нежели в случае с его сыном. Тогда судебная экспертиза констатировала, что в организме 6-летнего Алексея Шимко находилось 2,7 промилле алкоголя, передает канал «360».

Роман Шимко отметил, что обычный гражданин в этом случае всего лишь может «попасть под жернова системы». В его случае были знакомые врачи из Германии, которые смогли доказать правду, но у большинства россиян связей с такими специалистами нет.