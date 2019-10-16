Фейковый майдан в поисках истины и улучшения у кого надо: юридические новости

Единый платеж за жилищно-коммунальные услуги — довольно предсказуемое новшество, надо сказать. Строки за управление и содержание дома, коммунальные услуги, капремонт и вывоз мусора там, конечно, останутся. Теперь хочешь не хочешь, а за капитальный ремонт — так власти изящно освободились от обязанности оплачивать капитальный ремонт… Только вот бы, например, убрали налог на недвижимую собственость — и было бы логичнее с очки зрения граждан.

Интересную новацию задумали депутаты. Возможно, теперь скорая помощь в экстренных случаях будет оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента. И понятно почему — понимать и осознавать значение своих действий пациенту бывает крайне затруднительно ввиду ряда особенностей недуга. Вместе с тем все в этой стране взаимно — на ком может отразиться такое оказание помощи без участия пациента?.. Просто спросил...

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Смягчение наказания за нарушения в сфере общественного питания предлагают в Минюсте. И то эта мера будет применяться в случаях прямого причинения вреда — штраф предлагает снизить с шестисот тысяч до трёхсот тысяч, а срок приостановки деятельности общепита — до 10 суток. Чем вызвана подобная либерилизация или, может быть, все это чья-то лоббистская услуга — не сообщается. Хотя кажется, что стремительно падает вообще количество мест питания...

Подлинная халтура выявилась в регионах. Следите за руками, пусть и суетно перебирающими по клавиатуре: повышать зарплаты социальным работникам мешают... работодатели. Вот кто вставляет палки в колеса социальному указу президента! Осчастливленных по этому документу сотрудников перестают замечать, переводя легким движением руководящей руки на должности, которые не подпадают под действие всевластного распоряжения. Опять же, вопрос: эти вредители — стрелочники, или...?

И напоследок: заработала статья о лживых, или «фейковых» новостях. Виновные столь очевидные обществу пока не привлечены. Ирония и в том, что пострадало издание «Момент истины» и его главный редактор. Вменена им статья о злоупотреблении свободой массовой информации, но речь, как часто бывает о Майдане... Вернее — о роликах, в названии которых присутствует это тяжелое и бранное слово для власти любой масти...

Напомним, КоАП РФ в статье 13.15, часть 9 предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей (с конфискацией), а на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Вот пока по меньшей мере штрафной ставки наказание и назначено...