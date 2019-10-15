В Гонконге запретили светить лазерами в окна домов, где живут полицейские

Пресс-служба правительства Гонконга сообщила о новых мерах законодательной защиты сотрудников полиции. Теперь по решению суда гражданам запрещено без разрешения проникать в районы, где проживают полицейские и их семьи, передает «Коммерсантъ».

Обеспечением безопасности правоохранителей озаботилось министерство юстиции. Сообщается, что с конца лета в Гонконге были зафиксированы случаи, когда протестующие штурмовали кварталы, где проживают полицейские. Демонстранты кидали в дома служащих коктейли Молотова и закидывали фасады банками с краской. Власти сообщают, что жителям этих районов был нанесен ущерб. В некоторых случаях притеснения доводили жителей домохозяйств до психических расстройств.

Суд также запретил блокировать в этих районах дороги и тротуары, светить лазерами в окна домов, препятствовать передвижению полицейских и их родственников, наносить урон зданиям. Запрещено и подстрекать граждан к подобным действиям.

Ранее сообщалось, что глава администрации Гонконга Керри Лам не исключила возможности привлечения военных с материкового Китая для решения гражданского конфликта внутри страны.