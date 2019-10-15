Только в 56% российских школ есть медицинские кабинеты

Только 56% школ в России имеют в своей структуре медицинские кабинеты, и 35% школ имеют договоры с ФАПами, сообщила в своем докладе на Всероссийском форуме по общественному здоровью директор департамента государственной политики в сфере образования в Минпросвещения Жанна Садовникова. При этом 10% медкабинетов не соответствуют лицензионным требованиям, передает ТАСС.

Также чиновница обращает внимание на то, что в 10% школ РФ отсутствуют спортивные залы, лишь 54% школьников обеспечены одноразовым горячим питанием, а двухразовым — лишь 26% обучающихся. При этом средняя стоимость питания для школьников составляет 113 рублей, сообщают «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Саратове после резонансного убийства девятилетней школьницы чиновники от образования планируют составить для каждого обучающегося индивидуальный маршрут от дома до школы и обратно. Родителей заставят отчитываться за отколнение детей от маршрута.