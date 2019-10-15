Полиция будет доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители

В правительственной комиссии по законопроектной деятельности поддержали документ, который позволит полицейским доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители, сообщает ТАСС.

Законопроект предлагается рассматривать в совокупности с инициативой, которая делегирует регионам право на создание медицинских вытрезвителей. Отмечается, что в регионах, где таких медучреждений нет, у правоохранителей не будет и заявленных полномочий.

Согласно тексту, полицейские смогут доставлять в медвытрезвители граждан, пребывающих в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, которые не могут самостоятельно ориентироваться в пространстве или даже передвигаться.

Предполагается, что новый закон поспособствует улучшению ситуации с уличной безопасностью и защитит здоровье граждан.

Структура медицинских вытрезвителей была упразднена в России в 2011 году. После этого бо́льшая часть граждан, которых обнаруживали на улицах города в состоянии сильного алкогольного опьянения, поступали в обычные терапевтические отделения больниц. Сейчас деятельность медвытрезвителей возрождена примерно в 20 регионах России, сообщают в Совфеде.