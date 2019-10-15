Пикеты в поддержку Сидорова и Мордасова прошли в Ростове и Нью-Йорке

У Генерального консульства РФ в Нью-Йорке состоялась акция в поддержку ростовских мальчишек Яна Сидорова и Владислава Мордасова, осуждённых к шести годам колонии строгого режима за попытку провести пикет у здания Правительства Ростовской области.

В акции приняли участие россияне, живущие сейчас в Америке. Как сообщила в Фейсбуке одна из организаторов пикета Татьяна Максименко, они призывают освободить невиновных и привлечь к ответственности сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом ГУВД Ростовской области, выбивавших показания у задержанных молодых людей с помощью психологического давления и физического насилия.

Все собранные в ходе акций средства будут переданы матерям Сидорова и Мордасова.

Пикеты в поддержку ростовских узников совести прошли также в Ростове-на-Дону – одновременно в шести районах города.