Отношение россиян к Украине улучшилось почти вдвое после избрания Зеленского

После избрания Владимира Зеленского президентом в России почти в два раза лучше стали относится к Украине, однако отношение украинцев к России не изменилось, оставшись на уровне 54% положительного восприятия, говорится на сайте Левады.

Как установил совместный опрос Левада-центра и Киевского международного института социологии, более половины россиян (56%) хорошо относятся к Украине, в то время как начиная с 2015 года и до февраля нынешнего года этот показатель стабильно держался на уровне, близком к 30%: в марте 2014 года он составлял 52%, а в 2012 году, задолго до событий «крымской весны», — 74%.

Социолог Левада-центра Карина Пипия предполагает, что на улучшение отношения повлияло избрание Владимира Зеленского и обмен пленными между Россией и Украиной.

Ранее Владимир Путин после замечания украинского политолога Михаила Погребинского о том, что российское ТВ якобы необъективно освещает ситуацию на Украине, согласился с мнением, что «выставлять соседнюю страну, братский народ в невыгодном свете» нельзя. Подавляющее большинство читателей Sobesednik.ru (94%) считают, что на российском ТВ чрезмерно много внимания уделяют событиям в Украине.

При этом около половины россиян (54%) и украинцев (49%) считают, что между странами должны быть открыты границы, но если в России 19% граждан полагают, что страны должны объединиться в одно государство, то в Украине такое мнение почти отсутствует, а 41% выступает за закрытые границы (против 23% в России).

В свою очередь, в ответ на недовольство многих граждан подписанием «формлы Штайнмайера» глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что этот шаг является «болезненным компромиссом», альтернативой которому было бы перенаправление трети бюджета пенсий, зарплат и медицинского страхования на мобилизацию и армию.