ЕСПЧ обязал Россию выплатить мигранту из Конго 5 тысяч евро

ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении статьи Конвенции о защите прав человека, гарантирующей право на свободу и личную неприкосновенность, сообщает комитет «Гражданское содействие».

Речь идет о кейсе конголезца, который бежал в Россию из родной страны в 2015 году. Тогда он вместе с сотнями соотечественников выступил против решения президента Конго Жозефа Кабилы остаться на своем посту, несмотря на окончание срока правления. 42 человека в дни протеста были убиты, многие арестованы, а остальные участники демонстраций подверглись преследованиям.

Пытаясь получить убежище в России, конголезец получил отказ. В бумаге типично для такого документа констатировалась страноведческая информация.

Пока в суде находилась апелляция по его делу, мужчина был задержан сотрудниками полиции при проверке документов. Далее Чертановский районный суд принял решение о его выдворении, игнорируя факт разбирательства по поводу его гражданского статуса.

На протяжении последних двух лет и семи месяцев уроженец Конго находится в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово. ЕСПЧ признал действия российских властей незаконными и обязал выплатить человеку компенсацию в объеме 5 тысяч евро за моральный ущерб.