Детский омбудсмен Подмосковья предложила урегулировать оборот "веселящего газа"

Введение ограничений на продажу закиси азота (N 2 O) должно пресечь случаи использования газа как одурманивающего вещества.

Письмо с просьбой законодательно ограничить оборот N 2 O направила в Мособлдуму уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, сообщает пресс-служба омбудсмена.



Речь идет о так называемом «веселящем газе», которым надувают воздушные шарики и распространяют их в клубах, а также через интернет.

«В этом году ко мне не однократно поступала информация о свободной продаже воздушных шаров, наполненных закисью азота в увеселительных заведениях Московской области. Молодежь употребляет ее как легкие наркотические средства», – рассказала Мишонова.

По ее словам, продавцы уверяют в безобидности вещества, несмотря на то, что врачи утверждают обратное. «Попадая в организм человека, веселящий газ вызывает сильнейшую интоксикацию. При систематическом употреблении веселящего газа развивается депрессия, бессонница, агрессия», – подчеркнула она.

Омбудсмен указала на то, что продажи газа не регулируются, так как закись азота применяют в различных сферах науки и производства. В связи с этим нельзя привлечь к ответственности за его продажу для употребления в иных целях. Таким образом, опасное вещество стало доступным даже детям.

По мнению Мишоновой, правила по обороту закиси азота помогут бороться с его продажей как легкого наркотика, однако вместе с тем не помешают использовать газ по назначению.